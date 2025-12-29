Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugbrand auf der B27 Hünfeld-Süd

Fulda (ots)

Am Montag, (29.12.), gegen 21:15 Uhr, ereignete sich im Bereich der Stadt Hünfeld-Süd B27 ein Fahrzeugbrand. Aufgrund eines technischen Defektes ist ein Kleinbus aus der Stadt Mönchengladbach, in Brand geraten. Die beiden männlichen Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug noch an dem Fahrbahnrand abstellen und es unverletzt verlassen. Andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt und ein sonstiger Fremdschaden ist auch nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell