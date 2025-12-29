Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Tankstelle - Zaunelement gestohlen - Haustür beschädigt - Pkw angegangen - Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Feuer - Einbruch in Einfamilienhaus - Autoreifen beschädigt -

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Tankstelle

Kirchheim. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Donnerstag (25.12.), gegen 2.10 Uhr, die Haupteingangstür einer Tankstelle in der Industriestraße auf und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsraum. Im Anschluss entwendeten sie im Kassenbereich diverse Zigaretten sowie Bargeld. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Beide Täter waren männlich, schwarz gekleidet, gänzlich vermummt und trugen Mundschutzmasken. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zaunelement gestohlen

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Dienstag (23.12.) stahlen Unbekannte im Geistalweg ein Zaunelement im Wert von rund 150 Euro aus einer Umzäunung eines Spielplatzes. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Haustür beschädigt

Rotenburg a.d. Fulda. In der Nürnberger Straße im Ortsteil Lispenhausen beschädigten Unbekannte am Donnerstagabend (25.12.) die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses. Es entstand rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw angegangen

Bad Hersfeld. Unbekannte verschafften sich am Donnerstag (25.12.), gegen 22 Uhr, Zugang zu einem grauen VW Passat, der in der Hünfelder Straße im Stadtteil Hohe Luft in der Zufahrt zu einem Mehrfamilienhaus abgestellt war. Im Anschluss durchsuchten sie den Innenraum nach Wertgegenständen. Dabei wurden die Täter von einem Passanten angesprochen, woraufhin sie zu Fuß in Richtung Wollweberstraße flüchteten. Aus dem Pkw wurden nach aktuellen Erkenntnissen keine Wertgegenstände entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Feuer

Bad Hersfeld. In einer Toilette im Bahnhofgebäude entzündeten Unbekannte am Freitag (26.12.), gegen 21.35 Uhr, Toilettenpapier in einer Halterung und beschädigten diese hierdurch. Weiterhin wurde eine Wandstützgriff für körperliche eingeschränkte Personen von der Wand gerissen. Es entstand rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Niederaula. In der Roßbachstraße im Ortsteil Kerspenhausen brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag (19.12.) und Samstagnachmittag (27.12.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf der Gebäuderückseite auf, durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und stahlen Schmuck. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autoreifen beschädigt

Bad Hersfeld. Unbekannte beschädigten in der Nacht zu Sonntag (28.12.) alle vier Reifen eines grauen Dacia Sondero, der auf einem Stellplatz vor einem Wohnhaus in der Sternerstraße abgestellt war. Es entstand rund 600 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell