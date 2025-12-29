Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei Osthessen setzt auf verstärkte Präsenz zum Jahreswechsel - Sicherer Silvesterabend für die Bürgerinnen und Bürger

Osthessen. Auch zum Jahreswechsel 2025/26 sorgt die Polizei im osthessischen Raum für die Sicherheit und das Wohl der Bürgerinnen und Bürger. Die Polizei Osthessen ist bestens vorbereitet und verfolgt ein Konzept zur Gewährleistung eines sicheren Silvesterabends, das auf lokale Gegebenheiten, Erfahrungen der vergangenen Jahre und die Sicherheitslage abgestimmt ist. Dabei wird besonderes Augenmerk auf eine verstärkte Präsenz im öffentlichen Raum gelegt, um sowohl präventiv als auch reaktionsschnell auf eventuelle Sicherheitsrisiken zu reagieren.

Verstärkte Präsenz in Uniform und Zivil

In der Silvesternacht wird die Polizei Osthessen sowohl mit uniformierten als auch zivilen Einsatzkräften präsent sein, um für einen friedlichen Verlauf des Jahreswechsels zu sorgen. Besonders an stark frequentierten Plätzen, an denen sich traditionell viele Menschen versammeln, wird die Polizei verstärkt sichtbar sein. Die Einsatzkräfte stehen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung und können bei Bedarf schnelle Hilfe leisten.

Zur Sicherstellung eines friedlichen Verlaufs des Jahreswechsels arbeitet die osthessische Polizei zudem eng mit den städtischen und kommunalen Gefahrenabwehrbehörden zusammen.

Sicherheits-Tipps für einen unfallfreien Jahreswechsel

Die Silvesternacht ist häufig mit dem Zünden von Feuerwerkskörpern und Böllern verbunden. Die Polizei Osthessen möchte darauf hinweisen, wie wichtig ein verantwortungsbewusster Umgang mit Feuerwerkskörpern ist, um Unfälle und Schäden zu vermeiden. Daher folgende Tipps:

- Kein Zünden von Feuerwerkskörpern in der Hand! - Halten Sie ausreichend Sicherheitsabstand zu anderen Personen sowie Gebäuden! - Feuerwerksraketen dürfen nur aus standsicheren Behältnissen abgefeuert werden! - Zum eigenen Schutz und dem der übrigen Feiernden gilt: Finger weg von Selbstlaboraten und nicht geprüften Feuerwerkskörpern! Ihre Sicherheit und die Sicherheit der Mitfeiernden sollte stets an erster Stelle stehen.

Die Polizei Osthessen wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen friedlichen und sicheren Jahreswechsel.

