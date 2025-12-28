PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw überschlägt sich - zwei Verletzte

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Schenklengsfeld - In der Nacht von Samstag (27.12.) auf Sonntag (28.12.), gegen 23:20 Uhr, befuhr ein neunzehnjähriger Philippsthaler mit seinem VW Golf die Landesstraße 3172 von Schenklengsfeld in Richtung Ransbach. Hier kam der Pkw bei Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals, bevor das Fahrzeug in einem Feld zum Liegen kam. Sowohl der Neunzehnjährige, als auch ein zwanzigjähriger Mitfahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

gefertigt: Figge, PHK - Polizeistation Bad Hersfeld

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

