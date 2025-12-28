POL-OH: Pkw überschlägt sich - zwei Verletzte
Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)
Schenklengsfeld - In der Nacht von Samstag (27.12.) auf Sonntag (28.12.), gegen 23:20 Uhr, befuhr ein neunzehnjähriger Philippsthaler mit seinem VW Golf die Landesstraße 3172 von Schenklengsfeld in Richtung Ransbach. Hier kam der Pkw bei Straßenglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals, bevor das Fahrzeug in einem Feld zum Liegen kam. Sowohl der Neunzehnjährige, als auch ein zwanzigjähriger Mitfahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.
gefertigt: Figge, PHK - Polizeistation Bad Hersfeld
