Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Personen werden durch Sturz an einem See im Wald bei Homberg/Ohm verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

ERSTMELDUNG:

Die Rettungsleitstelle Vogelsberg meldete am Samstagabend (27.12.) gegen 21 Uhr, dass vermutlich zwei männliche Personen an einer Art Baggersee im Wald, Nähe der Landesstraße 3072 bei 35315 Homberg/Ohm, abgestürzt seien. Daraufhin wurden starke Rettungs- und Bergungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei entsandt. In diesem Zusammenhang ist aktuell auch ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz. Es wurden bis dato zwei Männer verletzt geborgen, wobei die Maßnahmen weitergeführt werden. Sobald belastbare Informationen vorliegen, wird nachberichtet.

ERGÄNZUNGSMELDUNG (Stand 01.00 Uhr):

Nach intensiven Such- und Rettungsmaßnahmen im Bereich des o.a. Sees (Baggersee, ehemalige Kiesgrube in der Nähe der Kompostierungsanlage Gemarkung "Rote Kuh") konnten zwei männliche Personen, ein 40-jähriger aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und ein 36-jähriger aus dem Vogelsbergkreis lokalisiert und geborgen werden. Die beiden Männer haben in der Nähe mit weiteren Personen an einer Feier unter freiem Himmel teilgenommen und waren aus bislang ungeklärten Gründen vom Ort der Feier zu dem See gelaufen. Dort stürzten sie jeweils einen steilen Abhang herab und mussten durch die Rettungskräfte mit technischer Hilfeleistung der Feuerwehr geborgen werden. Einer der Männer lag so ungünstig, dass er nur mittels eines Schlauchbootes der Rettungskräfte am Uferbereich des Sees geborgen werden konnte, wobei allerdings keiner der beiden Verletzten direkt in das Wasser fiel. Einer der beiden Verletzten wurden durch einen Rettungswagen und der andere durch den Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Da nicht sicher war, ob noch weitere Personen der Feier im Bereich des Sees unterwegs waren, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen initiiert, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war. Nachdem gegen 00.30 Uhr klar war, dass keine weiteren Personen der Feier in Gefahr waren, konnten die Suchmaßnahmen eingestellt werden. Wie es zu den Stürzen der beiden Männer kam, wird durch die Polizeistation Alsfeld ermittelt.

Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda, Messner, EPHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell