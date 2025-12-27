Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Personen werden durch Sturz an einem See im Wald bei Homberg/Ohm verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

ERSTMELDUNG:

Die Rettungsleitstelle Vogelsberg meldete am Samstagabend (27.12.) gegen 21 Uhr, dass vermutlich zwei männliche Personen an einer Art Baggersee im Wald, Nähe der Landesstraße 3072 bei 35315 Homberg/Ohm, abgestürzt seien. Daraufhin wurden starke Rettungs- und Bergungskräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei entsandt. In diesem Zusammenhang ist aktuell auch ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz. Es wurden bis dato zwei Männer verletzt geborgen, wobei die Maßnahmen weitergeführt werden. Sobald belastbare Informationen vorliegen, wird nachberichtet.

Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda, Messner, EPHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell