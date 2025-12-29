Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrraddiebstahl - Einbruch in Imbiss - Einbruch in Holzschuppen - Auto aufgebrochen - Kennzeichen entwendet - Wohnungseinbruch - Diebstahl aus Pkw - Versuchter Einbruch

Fulda (ots)

Fahrraddiebstahl

Fulda. Im Zeitraum von Montag (22.12.), 8 Uhr, und Dienstag (23.12), 1.15 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Straße "An der Grillenburg" ein blaues Herrenfahrrad der Marke "Radon" im Wert von etwa 1.000 Euro. Das Fahrrad war mit einem Fahrradschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Imbiss

Fulda. Am Dienstag (23.12.), zwischen 00.15 Uhr und 1.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss in der Mittelstraße in Fulda und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nachdem eine Kasse im Thekenbereich geöffnet wurde, hebelten die Täter noch einen im Gastraum befindlichen Spielautomaten auf. Anschließend entfernten sie sich mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Holzschuppen

Fulda. Zwischen Montag (22.12.), 18 Uhr, und Dienstag (23.12.), 12 Uhr, hebelten Unbekannte die Tür eines Holzschuppens in der Liobastraße auf und durchwühlten diesen nach Wertgegenständen. Anschließend entfernten sich die Täter nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut vom Tatort. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto aufgebrochen

Petersberg. Zwischen Dienstag (23.12.), 23.30 Uhr, und Mittwoch (24.12.) , 9.55 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf unbekannte Art und Weise Zugriff auf den Innenraum eines Audi A3 welcher im Eduard-Stieler-Ring abgestellt war. Anschließend entwendeten sie einen Aschenbecher im Wert von rund 90 Euro . Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Petersberg. Von einem weißen VW UP!, der auf einem Parkplatz in der Justus-Liebig-Straße geparkt war, entwendeten Unbekannte zwischen Dienstagmittag (23.12.) und Mittwochmorgen (24.12.) die beiden amtlichen Kennzeichenschilder "FD-LC 12". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Wohnungseinbruch

Fulda. Am Donnerstag (25.12.), zwischen 14 Uhr und 21 Uhr, begaben sich Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Kapuzinerstraße und hebelten dort eine Wohnungstür auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und diverser Schmuck entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Pkw

Künzell. Zwischen Donnerstagabend (25.12.), 20 Uhr, und Freitagmorgen (26.12.), 10.30 Uhr, öffneten Unbekannte auf derzeit nicht bekannte Weise einen verschlossenen grauen VW Tiguan, welcher im Maximilian-Kolbe-Weg abgestellt war und entwendeten eine dort befindliche Geldbörse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Petersberg. Zwischen Donnerstag (25.12.), 13 Uhr, und Freitag (26.12.), 16 Uhr, versuchten Unbekannte in der Stellbergstraße im Ortsteil Steinau die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Als dieser Versuch misslang, entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an KFZ

Hünfeld. Am Samstag (27.12.), gegen 19 Uhr, warfen Unbekannte nach derzeitigem Erkenntnissen vom Parkdeck eines Einkaufszentrums mit kleinen Steinen auf einen weißen BMW, welcher vor diesem in der Josefstraße abgestellt war. Durch die Steine ist am Fahrzeug ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstanden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Fulda. Von einem Pkw, welcher auf einem Parkplatz in der Lise-Meitner-Straße abgestellt war entwendeten Unbekannte zwischen Samstag (27.12.), 15 Uhr, und Sonntag (28.12.), 14.55 Uhr, beide amtlichen Kennzeichenschilder "DA-JF 1000". Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell