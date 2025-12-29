Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Handtasche entwendet - Fahrzeuge beschädigt - Diebstahl aus Auto - Versuchter Einbruch - Kaugummiautomat beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung

Mücke. Unbekannte machten sich an einer am Bahnhofsgebäude angebrachten Gedenktafel in der Bahnhofstraße in Flensungen zu schaffen. Die Täter ritzten dabei mittels nicht bekanntem Gegenstand zwei Hakenkreuze und eine "SS-Rune" in die Tafel ein. Der verursachte Sachschaden liegt bei rund 300 Euro. Festgestellt wurde der Sachverhalt am Montag (22.12.). Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Handtasche entwendet

Alsfeld. Am Dienstag (23.12.), gegen 13.15 Uhr, wurde eine 88-jährige Dame in einem Einkaufsladen in der Grünberger Straße Opfer dreister Taschendiebe. Die Langfinger nutzen einen unaufmerksamen Moment der Seniorin aus und nahmen unberechtigt deren Handtasche an sich. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 40 Euro.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Alsfeld. Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Dienstagnachmittag (23.12.), 16.30 Uhr, bis Mittwochmorgen (24.12.), 7.30 Uhr, einen in der Holbeinstraße geparkten weißen Hyundai i30 an der Stoßstange. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Im Zeitraum von Dienstagabend (23.12.), 18 Uhr, bis Mittwochmorgen (24.12.), 8 Uhr, zerstachen Unbekannte den hinteren rechten Reifen eines grauen 3er BMWs. Dieser stand im Tatzeitraum in der Einfahrt eines Wohnhauses in der Seestraße. Der Sachschaden liegt bei rund 100 Euro.

Homberg. Die Reifen eines in der Goethestraße geparkten Wohnmobils war in der Nacht auf Sonntag (28.12.) das Ziel Unbekannter. Die Täter zerstachen alle vier Reifen des Fahrzeuges mittels nicht bekanntem Gegenstand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt.

Lauterbach. Am Montag (22.12.), in der Zeit von 7 Uhr bis 15.30 Uhr, beschädigten Unbekannte auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Eichhofstraße einen dort geparkten schwarzen Ford Kuga. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Auto

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Einbruch in Betriebsgebäude

Kaugummiautomat beschädigt

Einbruch in gemeinnützige Einrichtung

