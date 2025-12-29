POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 67-jährigen Johann L.

Fulda (ots) - Die Polizei sucht nach Johann L. Der 67-Jährige wird seit dem frühen Montagmorgen (29.12.), gegen 2.45 Uhr, vermisst. Er wurde zuvor letztmalig in der Pacelliallee in Fulda gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Ermittlungen und die Suche nach ihm in seinem persönlichen Umfeld sowie an möglichen Anlaufstellen führten bislang ...

