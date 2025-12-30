PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rollladen beschädigt - Kennzeichenschilder entwendet - Nussknacker entwendet - Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Fulda (ots)

Rollladen beschädigt

Hünfeld. Am Montagfrüh (29.12.), gegen 00.15 Uhr, warfen Unbekannte in der Josefstraße Steine gegen den Rollladen eines Hauses und beschädigten diesen dadurch. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichenschilder entwendet

Hünfeld. Im Zeitraum von Dienstag (23.12.), 18 Uhr, bis Montag (29.12.), 4.40 Uhr, entwendeten Unbekannte die hinteren Kennzeichenschilder "FD-RB 2078" und "FD-RB 2573" zweier Linienbusse, welche über den Tatzeitraum in der Bahnhofstraße in Hünfeld abgestellt waren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Nussknacker entwendet

Hünfeld. Zwischen Sonntagmittag (28.12.), 11.30 Uhr, und Montagfrüh (29.12.), 09.45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen circa 180 cm großen Nussknacker aus Holz. Dieser war als Weihnachtsdekoration vor einem Ladengeschäft in der Bahnhofstraße abgestellt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu sich auffällig verhaltenen Personen und Fahrzeugen im Tatzeitraum machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/965810, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper

Fulda. Am Montag (29.12.), gegen 23.15 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Wassily-Kandinsky-Straße einen Briefkasten samt Klingelanlage indem sie einen Feuerwerkskörper in diesem zündeten. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
