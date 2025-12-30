PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Fulda

Osthessen (ots)

Unfall beim Einparken

Künzell. Am Montag (29.12.) wollte nach derzeitigem Erkenntnisstand eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin in der Danziger Straße in Künzell-Bachrain auf dem Parkplatz eines dortigen Schnellrestaurants ihren Pkw vorwärts in eine Parklücke einparken. Hierbei touchierte sie die Gebäudewand des Schnellrestaurant, sodass am Fahrzeug und dem Gebäude etwa ein Gesamtsachschaden von etwa 15.000 Euro entstand.

Verkehrsunfall mit Gabelstapler

Petersberg. Am Dienstagmorgen (30.12.), gegen 7 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Rauschenbergstraße und des Blumenwegs zu einem Verkehrsunfall mit einem etwas anderen Fahrzeug. Ein 29-jähriger Fahrer eines Gabelstapler kam hierbei bei der Auslieferung von Getränken nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund von Glätte ins Rutschen und schlidderte hierbei die leicht abschüssige Straße hinunter. Dabei touchierte er drei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge und verursachte einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten

Hofbieber. Am Mittwoch (17.12.), zwischen 15.15 Uhr und 15.35 Uhr, ereignete sich im Lichtweg auf Höhe eines dort befindlichen Bankinstituts ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Unfallverursacher streifte nach derzeitigen Erkenntnisstand beim Ein- oder Ausparken einen schwarzen Ford Fiesta auf den dortigen Parkflächen, so dass dieser hinten links an der Stoßstange beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstag (23.12.), im Zeitraum von 17 Uhr bis 21 Uhr, in der Brunnengasse im Ortsteil Niederbieber. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kollidierte ein größeres Fahrzeug mit dem Satteldach einer am Fahrbahnrand angrenzenden Garage und beschädigte hierbei neben der Dachrinne auch einige Dachziegeln. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen, die eines der Unfallhergänge beobachtet haben, Angaben zu Unfallfahrzeugen oder Verursachern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681-96120 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

