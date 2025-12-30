PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: Brand einer Lagerhalle

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Am Dienstag (30.12.) wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle Vogelsberg über ein Feuer auf dem Betriebsgelände eines Herstellers für Grill- und Kaminanzünder in der Jahnstraße informiert. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6187646)

Durch den Notruf eines Mitarbeiters sowie die an die Leitstelle angeschlossene Brandmeldeanlage wurde die Rettungsleitstelle alarmiert und konnte innerhalb kürzester Zeit Einsatzkräfte entsenden. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand bereits ein Drittel der Halle, in der vorwiegend Grillanzünder lagerten, in Vollbrand. Eine erhebliche Rauchentwicklung konnte schon von großer Entfernung wahrgenommen werden.

Glücklicherweise konnten sich die Mitarbeiter des Unternehmens rechtzeitig aus den Räumlichkeiten begeben, sodass nach derzeitigen Erkenntnissen niemand verletzt wurde.

Die betroffene Lagerhalle wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten vorläufigen Schätzungen im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich beziffert.

Durch die aufwendigen Lösch- und Bergungsarbeiten kam es im Bereich der Einsatzstelle zu Verkehrsbehinderungen. Im Verlauf der Maßnahmen war die Grünberger Straße (B 49) für die Dauer von circa 3 Stunden vollgesperrt.

Neben Einsatz- und Rettungskräften von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst waren auch Mitarbeiter des Technischen Hilfswerk an der Brandstelle im Einsatz. Die weiteren Maßnahmen der Feuerwehr dauern an.

Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, die Kriminalpolizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

