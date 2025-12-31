PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr | L 3072 - Büßfeld in Richtung Homberg (Ohm)

Vogelsbergkreis (ots)

Am Samstag (27.12.) kam es gegen 19:30 Uhr auf der L 3072 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurden auf der Strecke zwischen Büßfeld und Homberg (Ohm) mehrere Strohballen verloren. Das Fahrzeug und die verantwortliche Person entfernten sich anschließend vom Ereignisort, ohne sich um die verlorene Ladung zu kümmern.

Ein aus Richtung Büßfeld kommender Skoda-Fahrer bemerkte die Hindernisse zu spät und kollidierte mit einem der Ballen.

Es entstand Sachschaden am Fahrzeug des Geschädigten in einer Höhe von circa 2000 Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter 06631/9740, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

