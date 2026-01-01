Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzten Mitfahrer auf der B62 im Bereich Bad Hersfeld

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (01.01.) befuhr ein 26-Jähriger aus Niederaula mit seinem PKW Audi gegen 03:30 Uhr die B62 aus Richtung Beiershausen in Richtung Asbach. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte in den dortigen Straßengraben und gegen einen kleineren Baum. Hierbei wurde das Fahrzeug stark beschädigt sowie ein 18-Jähriger Mitfahrer, in Kirchheim wohnhaft, leicht verletzt. Wegen Verdachts auf Alkoholkonsums wurde beim Fahrer eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

