PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzten Mitfahrer auf der B62 im Bereich Bad Hersfeld

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (01.01.) befuhr ein 26-Jähriger aus Niederaula mit seinem PKW Audi gegen 03:30 Uhr die B62 aus Richtung Beiershausen in Richtung Asbach. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte in den dortigen Straßengraben und gegen einen kleineren Baum. Hierbei wurde das Fahrzeug stark beschädigt sowie ein 18-Jähriger Mitfahrer, in Kirchheim wohnhaft, leicht verletzt. Wegen Verdachts auf Alkoholkonsums wurde beim Fahrer eine Blutentnahme angeordnet. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 22:41

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Hünfeld - Auffahrunfall mit Leichtverletzten und hohem Sachschaden Am Dienstag, (30.12.) befuhren ein grauer PKW Kombi A 4 und ein brauner PKW VW Sharan in genannter Reihenfolge die L 3176 von Hünfeld kommend in Fahrtrichtung Oberrombach. Beide PKW waren jeweils mit einer Fahrzeugführerin und zwei minderjährigen Kindern auf den Rücksitzen besetzt. Kurz vor der Ampelanlage am Abzweig nach Sargenzell ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 15:55

    POL-OH: Update: Brand einer Lagerhalle

    Vogelsbergkreis (ots) - Alsfeld. Am Dienstag (30.12.) wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle Vogelsberg über ein Feuer auf dem Betriebsgelände eines Herstellers für Grill- und Kaminanzünder in der Jahnstraße informiert. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6187646) Durch den Notruf eines Mitarbeiters sowie die an die Leitstelle angeschlossene Brandmeldeanlage wurde die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren