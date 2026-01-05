PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 55-Jährigem

  • Bild-Infos
  • Download

Warstein (ots)

Die Polizei sucht momentan nach dem vermissten Markus B. aus Warstein-Allagen. Der 55-Jährige ist seit dem frühen Montagmorgen (5. Januar) verschwunden und befindet sich in einer psychischen Ausnahmesituation.

Der Vermisste ist 1,98 Meter groß, hat eine Glatze und trägt einen weißen Bart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Winterjacke und grau-blauen Sneakern bekleidet. Zudem führte er eine rote Reisetasche mit sich.

Die bisherigen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden von Markus B. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer den Vermissten sieht oder gesehen hat, wird gebeten, sich unverzüglich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

