Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 55-Jährigem

Warstein/Soest (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Markus B. aus Warstein-Allagen wird hiermit zurückgenommen. Der 55-Jährige wurde wohlbehalten in Soest angetroffen.

Die Polizei bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und den Fahndungsaufruf nicht weiter zu verbreiten.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

