POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 55-Jährigem
Warstein/Soest (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Markus B. aus Warstein-Allagen wird hiermit zurückgenommen. Der 55-Jährige wurde wohlbehalten in Soest angetroffen.
Die Polizei bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und den Fahndungsaufruf nicht weiter zu verbreiten.
