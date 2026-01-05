Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 55-Jährigem

Warstein/Soest (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Markus B. aus Warstein-Allagen wird hiermit zurückgenommen. Der 55-Jährige wurde wohlbehalten in Soest angetroffen.

Die Polizei bittet darum, das veröffentlichte Foto zu löschen und den Fahndungsaufruf nicht weiter zu verbreiten.

