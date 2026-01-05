Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht nach Kollision mit Stromkasten

Lippetal (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lippetal-Herzfeld wurde am Freitagabend (2. Januar) ein Stromkasten beschädigt. Der Verursacher flüchtete.

Ein Zeuge hatte gegen 19:15 Uhr einen Knall gehört und daraufhin gesehen, dass zuvor an der Einmündung Frohnenkamp / Kurzer Weg ein dunkles Auto gegen einen Stromkasten geprallt war. Daraufhin fuhr das Fahrzeug in Richtung Schlesischer Weg davon, ohne dass der Fahrer oder die Fahrerin sich um die Regulierung des Unfalls kümmerte. Bei dem Auto handelte es sich mutmaßlich um einen Skoda Superb oder Octavia. Durch die am Stromkasten entstandenen Beschädigungen kam es im näheren Umfeld zu vereinzelten Stromausfällen.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell