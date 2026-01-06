POL-SO: Einbruch in Berufskolleg
Soest (ots)
Das Hubertus-Schwartz-Berufskolleg am Hattroper Weg in Soest war in der Nacht zu Montag (5. Januar) Ziel eines Einbruchs. Zwischen 3 und 10:15 Uhr schlugen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet.
Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell