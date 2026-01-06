Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Berufskolleg

Soest (ots)

Das Hubertus-Schwartz-Berufskolleg am Hattroper Weg in Soest war in der Nacht zu Montag (5. Januar) Ziel eines Einbruchs. Zwischen 3 und 10:15 Uhr schlugen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest telefonisch unter 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell