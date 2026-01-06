PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warnung vor betrügerischen Anrufen

Lippstadt (ots)

Am heutigen Dienstag (6. Januar) meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Lippstadt, weil sie Anrufe von Betrügern erhalten hatten. Die Polizei warnt daher aus aktuellem Anlass vor den Maschen der Kriminellen.

Ziel der Betrüger sind in erster Linie ältere Menschen. Heute gaben sie sich als Mitarbeiter von Banken aus und meldeten sich vor allem mit zwei Vorwänden: Zum einen berichteten sie von unrechtmäßigen Abbuchungen von den Konten der Opfer. Zum anderen gaben sie vor, dass es Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Sparkassen-Filiale in Gelsenkichen gegeben habe. Auf diese Weise wollen die Betrüger an Bankkarten und zugehörige PINs gelangen.

Die Polizei warnt eindringlich: Geben Sie niemals Ihre Bankkarte und PIN an Unbekannte! Seien Sie misstrauisch bei unerwarteten Anrufen! Banken erfragen niemals sensible Daten wie Passwörter, PINs oder TANs am Telefon. Lassen Sie sich nicht von Ihren Gesprächspartnern unter Druck setzen und legen Sie auf! Rufen Sie im Zweifel die Bank unter den offiziellen Telefonnummern zurück und fragen nach dem besagten Vorgang.Melden Sie einen Betrug oder auch einen Betrugsversuch unmittelbar der Polizei und Ihrer Bank!

Zuletzt noch eine wichtige Bitte: Informieren Sie Ihre Angehörigen, Freunde und Bekannten über derartige Betrugsmaschen! Insbesondere ältere Menschen sind deren Zielgruppe sollten daher aufgeklärt werden, wie sie sich verhalten sollten.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

