PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrskontrolle endet mit Widerstand und Blutprobe

Gelsenkirchen (ots)

Am 25.12.2025 um 04:45 Uhr wurde ein 27jähriger Gelsenkirchener an der Bismarckstraße / Schultestraße in Gelsenkirchen-Altstadt in seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle verhielt der Gelsenkirchener sich auffällig und aus seinem Pkw kam ein schwallartiger Cannabisgeruch. Ein vor Ort freiwillig angebotener Drogenvortest wurde vehement von ihm abgelehnt, so dass er mit zur Wache zwecks Blutprobe mitgenommen werden sollte. Damit war der Gelsenkirchener jedoch gar nicht einverstanden und fing an, wild um sich zu schlagen und versuchte von der Kontrollstelle zu flüchten. Er konnte jedoch durch einen Beamten eingeholt und festgenommen werden. Bei der Festnahme schlug der dem Beamten so hart ins Gesicht, dass dieser sich verletzte. Daraufhin musste der Gelsenkirchener die Beamten zur Wache begleiten und eine Blutprobe abgeben. Da er seinen Pkw mitten im Weg stehen gelassen hatte, musste der Pkw noch weggeschleppt werden. Nun erwartet den Gelsenkirchener ein Strafverfahren. Die Polizei weist darauf hin, dass der Cannabis-Konsum zwar in Teilen legalisiert wurde, das Führen von Kraftfahrzeugen jedoch weiterhin unter Einfluss von Betäubungsmitteln verboten ist.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Merchel, PHKin
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 23.12.2025 – 14:13

    POL-GE: Zigarettenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Ein lautstarker Knall beendete den Schlaf einer 51 Jahre alten Gelsenkirchenerin in den frühen Dienstagmorgenstunden, 23. Dezember 2025. Als die Frau unmittelbar nach dem Knall um 3 Uhr aus ihrem Fenster auf die Straße Am Echstekamp in Beckhausen schaute, konnte sie beobachten, wie sich vier Männer an den Überbleibseln des dortigen Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Kurze Zeit später ...

    mehr
  • 23.12.2025 – 11:26

    POL-GE: Zeugensuche nach Brand in Wohnung

    Gelsenkirchen (ots) - Wegen des Verdachts einer schweren Brandstiftung in einer Wohnung in Horst hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag, 23. Dezember 2025, Ermittlungen aufgenommen. Eine 58 Jahre alte Zeugin hatte das Feuer, das gegen Mitternacht ausgebrochen war, gemeldet und die Einsatzkräfte zur Teplitzer Straße gerufen. Hierzu hat die Feuerwehr Gelsenkirchen bereits berichtet: ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 14:34

    POL-GE: Zeugenaufruf nach schwerem Raub

    Gelsenkirchen (ots) - Zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 15-Jährigen kam es am Sonntagnachmittag, 21. Dezember 2025, auf der Horster Straße in Buer. Der Gelsenkirchener war um 15.35 Uhr zu Fuß unterwegs, als er von einem bislang unbekannten Tatverdächtigen aufgefordert wurde, sein Smartphone auszuhändigen. Um seiner Aufforderung Nachdruck zu verleihen, hielt der unbekannte Täter ein Reizstoffsprühgerät und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren