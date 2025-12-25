Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrskontrolle endet mit Widerstand und Blutprobe

Gelsenkirchen (ots)

Am 25.12.2025 um 04:45 Uhr wurde ein 27jähriger Gelsenkirchener an der Bismarckstraße / Schultestraße in Gelsenkirchen-Altstadt in seinem Pkw angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle verhielt der Gelsenkirchener sich auffällig und aus seinem Pkw kam ein schwallartiger Cannabisgeruch. Ein vor Ort freiwillig angebotener Drogenvortest wurde vehement von ihm abgelehnt, so dass er mit zur Wache zwecks Blutprobe mitgenommen werden sollte. Damit war der Gelsenkirchener jedoch gar nicht einverstanden und fing an, wild um sich zu schlagen und versuchte von der Kontrollstelle zu flüchten. Er konnte jedoch durch einen Beamten eingeholt und festgenommen werden. Bei der Festnahme schlug der dem Beamten so hart ins Gesicht, dass dieser sich verletzte. Daraufhin musste der Gelsenkirchener die Beamten zur Wache begleiten und eine Blutprobe abgeben. Da er seinen Pkw mitten im Weg stehen gelassen hatte, musste der Pkw noch weggeschleppt werden. Nun erwartet den Gelsenkirchener ein Strafverfahren. Die Polizei weist darauf hin, dass der Cannabis-Konsum zwar in Teilen legalisiert wurde, das Führen von Kraftfahrzeugen jedoch weiterhin unter Einfluss von Betäubungsmitteln verboten ist.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell