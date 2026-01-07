PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rollator versehentlich in Taxi mitgenommen - Besitzerin gesucht

POL-SO: Rollator versehentlich in Taxi mitgenommen - Besitzerin gesucht
Soest (ots)

Am Dienstag, 6. Januar 2025, kam es gegen Mittag zu einem ungewöhnlichen Vorfall in Soest. Ein Taxifahrer holte einen Fahrgast an der Deutschen Bank am Markt ab. Dabei wurde versehentlich ein Rollator, der dort unbeaufsichtigt stand, mit in das Taxi eingeladen.

Am Zielort stellte sich heraus, dass der Rollator nicht dem Fahrgast gehörte. Durch weitere Recherchen konnte ermittelt werden, dass der Rollator einer Seniorin gehört, die sich zuvor in einem REWE-Markt in der Jakobistraße aufgehalten hatte.

Der Rollator befindet sich derzeit in Verwahrung der Polizei. Die Eigentümerin oder Personen, die Hinweise zu ihr geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter 02921 91000 oder jede Dienststelle entgegen.

Hinweis für die Medienvertreter: Ein Foto des Rollators ist der Pressemeldung angehängt und darf gerne zur Veröffentlichung genutzt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

