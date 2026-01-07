PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hausbewohnerin schreit Täter in die Flucht

Werl-Westönnen (ots)

Am 07.01.2026, um 02:49 Uhr, wurden die Bewohner eines Hauses im Humpertspfad in Westönnen durch Geräusche an der Haustür aus den Schlaf gerissen. Beim Blick aus dem Badezimmerfenster sahen sie drei männliche Personen, die an der Haustür hantierten. Als die Drei angesprochen wurden, suchten sie das Weite und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Die Haubewohner konnten angeben, dass es sich offensichtlich um Jugendliche handelte, die allesamt dunkle Jacken trugen. Eine Person hatte eine graue Jogginghose an. An der Haustür konnten die Einsatzkräfte Hebelspuren erkennen, so dass davon ausgegangen werden konnte, dass die drei Unbekannten versuchten in das Haus einzubrechen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 07:38

    POL-SO: Einbruchversuch in Parteibüro der Partei "Die Linke" in Soest

    Soest (ots) - Am Montagabend, dem 5. Januar, kam es in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Einbruchversuch in das Parteibüro der Partei "Die Linke" in der Ulricherstraße in Soest. Unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. An der Eingangstür wurden deutliche Hebelmarken festgestellt. Zudem wurden zwei ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 16:04

    POL-SO: Warnung vor betrügerischen Anrufen

    Lippstadt (ots) - Am heutigen Dienstag (6. Januar) meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger aus Lippstadt, weil sie Anrufe von Betrügern erhalten hatten. Die Polizei warnt daher aus aktuellem Anlass vor den Maschen der Kriminellen. Ziel der Betrüger sind in erster Linie ältere Menschen. Heute gaben sie sich als Mitarbeiter von Banken aus und meldeten sich vor allem mit zwei Vorwänden: Zum einen berichteten sie ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 07:51

    POL-SO: Einbruch in Berufskolleg

    Soest (ots) - Das Hubertus-Schwartz-Berufskolleg am Hattroper Weg in Soest war in der Nacht zu Montag (5. Januar) Ziel eines Einbruchs. Zwischen 3 und 10:15 Uhr schlugen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren