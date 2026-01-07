Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Hausbewohnerin schreit Täter in die Flucht

Werl-Westönnen (ots)

Am 07.01.2026, um 02:49 Uhr, wurden die Bewohner eines Hauses im Humpertspfad in Westönnen durch Geräusche an der Haustür aus den Schlaf gerissen. Beim Blick aus dem Badezimmerfenster sahen sie drei männliche Personen, die an der Haustür hantierten. Als die Drei angesprochen wurden, suchten sie das Weite und flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ergebnislos. Die Haubewohner konnten angeben, dass es sich offensichtlich um Jugendliche handelte, die allesamt dunkle Jacken trugen. Eine Person hatte eine graue Jogginghose an. An der Haustür konnten die Einsatzkräfte Hebelspuren erkennen, so dass davon ausgegangen werden konnte, dass die drei Unbekannten versuchten in das Haus einzubrechen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921/91000 bei der Polizei in Soest zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell