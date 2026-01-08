PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gefährliche Körperverletzung in Soest - Tatverdächtiger in Gewahrsam genommen

Soest (ots)

Am Mittwochabend, dem 7. Januar 2026, kam es gegen 22:10 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung an der Straße Rigaring in Soest.

Der Auseinandersetzung ging ein Vorfall in einer Obdachlosenunterkunft im Ostenhellweg voraus. Dort schlug und beleidigte ein 26-jähriger Bewohner einen 24-jährigen Mitbewohner, der sich zu diesem Zeitpunkt schlafend in seinem Bett befand.

Der Geschädigte flüchtete aufgrund des Angriffs in Panik aus der Unterkunft nach draußen. Der Tatverdächtige verfolgte ihn bis zum Rigaring. Ein zufällig vorbeifahrender Pkw-Fahrer wurde auf die Situation aufmerksam, da der Geschädigte lediglich mit kurzer Hose bekleidet und ohne Schuhe unterwegs war. Der Zeuge wendete sein Fahrzeug und hielt an.

In der Folge befanden sich der Tatverdächtige und der Geschädigte jeweils auf einer Seite des Fahrzeugs. Aus Angst kletterte der 24-Jährige auf das Dach des Pkw. Das Fahrzeug wurde hierbei lediglich mit Schrittgeschwindigkeit bewegt. Nach wenigen Metern sprang der Geschädigte vom Fahrzeug und flüchtete in eine Pizzeria am Rigaring, wo er sich hinter der Theke versteckte. Beim Sprung vom Dach verletzte der 24-jährige sich leicht.

Der Tatverdächtige folgte ihm bis in das Lokal und warf dort ein Glas in Richtung des Geschädigten. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife wurde von Zeugen auf die Situation aufmerksam gemacht und konnte die Auseinandersetzung unmittelbar beenden.

Der 26-jährige Tatverdächtige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest

