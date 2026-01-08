PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Überholmanöver auf glatter Straße endet in Unfall

Bad Sassendorf (ots)

Ein 45-jähriger Autofahrer wurde am Mittwochabend (7. Januar) bei einem Verkehrsunfall in Bad Sassendorf schwer verletzt.

Der Mann aus Erwitte fuhr gegen 19:45 Uhr mit seinem Skoda Fabia auf der L856 von Lohne in Fahrtrichtung Schmerlecke. Dort überholte er ein Auto, dessen 25-jähriger Fahrer seine Geschwindigkeit wegen des winterlichen Wetters verringert hatte. Auf der vereisten Gegenfahrbahn geriet der Skoda ins Rutschen, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit einem Baum.

Der 45-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Autos musste die L856 zeitweise gesperrt werden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 15:05

    POL-SO: Jugendlicher E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

    Soest (ots) - Bereits am 3. Dezember kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Ardeyweg, in Höhe der Ausfahrt des dortigen Schwimmbades. Eine 48-jährige Frau aus Soest verließ mit ihrem Skoda den Parkplatz des Bades und beabsichtigte auf den Ardeyweg einzubiegen. Zeitgleich fuhr von rechts kommend ein junger Mann mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg in ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 13:17

    POL-SO: Verkehrsunfallflucht in Warstein - Zeugen gesucht

    Warstein (ots) - Am Samstag, den 20.12.2025, kam es in Warstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Die genaue Uhrzeit des Unfalls ist derzeit nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Zum Horkamp", als er mit seinem Fahrzeug über eine Verkehrsinsel fuhr und dabei ein Verkehrszeichen beschädigte. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort und flüchtete in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren