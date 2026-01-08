Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Überholmanöver auf glatter Straße endet in Unfall

Bad Sassendorf (ots)

Ein 45-jähriger Autofahrer wurde am Mittwochabend (7. Januar) bei einem Verkehrsunfall in Bad Sassendorf schwer verletzt.

Der Mann aus Erwitte fuhr gegen 19:45 Uhr mit seinem Skoda Fabia auf der L856 von Lohne in Fahrtrichtung Schmerlecke. Dort überholte er ein Auto, dessen 25-jähriger Fahrer seine Geschwindigkeit wegen des winterlichen Wetters verringert hatte. Auf der vereisten Gegenfahrbahn geriet der Skoda ins Rutschen, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte schließlich mit einem Baum.

Der 45-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Bergung des nicht mehr fahrbereiten Autos musste die L856 zeitweise gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell