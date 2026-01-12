PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Tankstelle

Geseke (ots)

In der Nacht vom 11. auf den 12. Januar brachen bislang unbekannte Täter gegen 03:55 Uhr in eine Aral-Tankstelle in der Bürener Straße ein. Die beiden maskierten Täter hebelten zunächst die Eingangstüren zu der Tankstelle auf und entwendeten im Anschluss eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren aus dem Verkaufsraum. Ob noch weiteres Diebesgut gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02941/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

