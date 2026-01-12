Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 13-Jähriger

Lippstadt (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten Anna Mária F. aus Lippstadt. Das 13-jährige Mädchen ist seit dem 10.01.2026, 22:00 Uhr, von ihrer Wohnanschrift in der Juchachzstraße in Lippstadt abgängig. Es wird von einer psychischen Ausnahmesituation ausgegangen.

Anna Mária F. ist schlank, trägt schwarze, lange Haare und hat einen "Cut" in die rechte Augenbraue rasiert.

Die bisherigen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden von Anna Mária F. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Wer die Vermisste sieht oder gesehen hat, wird gebeten, sich unverzüglich unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei zu melden.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell