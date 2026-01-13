Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall unter Alkoholeinfluss

Lippstadt (ots)

Eine 51-jährige Frau stand bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (12. Januar) in Lippstadt unter Alkoholeinfluss. Die Gesekerin fuhr gegen 19:15 Uhr mit ihrem VW Passat durch den Drive-In-Bereich eines Schnellrestaurants an der Erwitter Straße. Dabei fuhr sie auf den Toyota Yaris einer 22-jährigen Frau aus Langenberg auf.

Während der Unfallaufnahme verhielt sich die 51-Jährige abweisend und verbal aggressiv. Die Polizeibeamten bemerkten zudem einen Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Der Frau wurde auf der Polizeiwache in Lippstadt eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell