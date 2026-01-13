POL-SO: Mülltonne in Brand gesetzt
Werl (ots)
Am 11. Januar wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brandgeschehen in die Wickeder Straße 2 gerufen. Auf dem dortigen ehemaligen Schulgelände war eine Restmülltonne vermutlich von bislang Unbekannten in Brand gesetzt worden. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02922/91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.
Rückfragenvermerk für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell