Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in Eisarena

Bremerhaven (ots)

An dem Pfingstwochenende sind in der Zeit vom 7. Juni bis zum 9. Juni Unbekannte in eine Geschäftsstelle der Eisarena, in Bremerhaven-Lehe eingedrungen.

Am Pfingstmontag erhielt die Polizei gegen 14.20 Uhr den Hinweis, dass die Tür der Geschäftsstelle offenstehen würde. Die Einsatzkräfte eilten daraufhin zum Tatort am Wilhelm-Kaisen-Platz. Da zu diesem Zeitpunkt unklar war, ob sich im Gebäude noch die Einbrecher aufhalten könnten, wurde die Eisarena mit weiteren Einsatzkräften umstellt und die zugänglichen Räume mit Diensthunden durchsucht. Schnell war klar, dass von den Tätern nur wenige Räume betreten worden sein konnten und sich diese nicht mehr im Gebäude befanden. Wie sich herausstellte, verschafften sich die Unbekannten über die Eingangstür Zugang zu den Räumen der Geschäftsstelle, wo sie sämtliche Schränke und Schubläden öffneten und durchwühlten. Ob und was entwendet worden ist, ist derzeit unbekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines schweren Einbruches.

