Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 8-Jähriger bei Verkehrsunfall mit Flucht verletzt - Unfallverursacherin ermittelt

Geseke (ots)

Am 13.01.26, gegen Mittag, kam es vor dem Kreisverkehr Bürener Straße / B1 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 8-jähriger Junge aus Geseke leicht verletzt wurde. Eine 64-jährige Gesekerin missachtete beim Einfahren in den Kreisverkehr die Vorfahrt des jungen Radfahrers, der die Bürener Straße auf dem Radweg überqueren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der 8-Jährige leicht verletzt wurde. Die Frau fuhr nach einem kurzen Wortwechsel davon, ohne die Polizei oder die Eltern des Kindes zu informieren. Eine aufmerksame Zeugin hatte sich jedoch das Kennzeichen gemerkt, sodass die Unfallfahrerin im Nachgang ermittelt werden konnte. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

