Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher steigen in unbewohntes Haus ein

Lippstadt-Bad Waldliesborn (ots)

Zwischen dem 12.01.26 und dem 14.01.26 sind Einbrecher in ein unbewohntes Einfamilienhaus im Füchtenweg in Bad Waldliesborn eingestiegen. Die unbekannten Täter warfen ein Fenster ein, verschafften sich so Zutritt zum Innenraum und durchwühlten die vorhandene Einrichtung. Über die Tatbeute können bislang keine Angaben getätigt werden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren vor Ort. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02941-91000 zu melden oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

