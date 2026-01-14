POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger

Lippstadt (ots) - Die Polizei sucht aktuell nach der 15-jährigen Emilia B. aus Lippstadt. Emilia B. wurde zuletzt am heutigen Morgen an ihrer Wohnanschrift in der Kampstraße gesehen. Die Vermisste hat eine schlanke Statur, lange blonde Haare und ist mit einem beigen Mantel, einer Jeans und Sneakern bekleidet. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach Emilia B. Hinweise zum Aufenthaltsort der ...

