POL-SO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jähriger
Lippstadt (ots)
Die seit dem heutigen Morgen vermisste 15-jährige Emilia B. wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Medienvertreter werden gebeten, die Bilder der Vermissten zu löschen.
