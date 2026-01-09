Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Diverse Verkehrsunfälle in allen drei Landkreisen in den Morgenstunden bis zum Mittag - Keine Verletzte ++ Polizei kontrolliert Abholer ++ Fahrten mit Sommerreifen - Polizei kontrolliert ++

Lüneburg

Stadt und Landkreis Lüneburg - Verkehrsunfälle aufgrund von Witterungsbedingungen

Aufgrund von anhaltendem Schneefall seit den Morgenstunden des 09.01.2026 kam es auf den Straßen in Stadt und Landkreis Lüneburg vermehrt zu Verkehrsunfällen. Gegen 06:30 Uhr musste die Kreisstraße 35 über mehrere Stunden gesperrt werden, nachdem ein LKW in einen Graben gerutscht ist. Es folgten zwei Glätteunfälle um 09:30 Uhr sowie um 11:00 Uhr im Kirchweg in Adendorf. Bei der Anschlussstelle Stadtkoppel der Ostumgehung rutschte gegen 11:15 Uhr ein Transporter von der Fahrbahn in einen Graben. Auf der Landesstraße 216 zwischen Kirchgellersen und Reppenstedt kollidierte um 11:30 Uhr ein PKW mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Gegen 12:10 Uhr verunfallte ein Audi A6 aufgrund von Glätte bei einem Kreisverkehr im Dachtmisser Weg in Vögelsen. Es ereigneten sich weitere Verkehrsunfälle mit Sachschäden. Verletzt wurde bei den Verkehrsunfällen niemand. Die Polizei mahnt weiter umsichtig zu sein und den Straßenverhältnissen angemessen zu fahren. Von nicht notwendigen Fahrten wird abgeraten.

Hittbergen - Glätteunfall in der Nacht

Gegen 04:00 Uhr ereignete sich in der Nacht zum 09.01.2026 ein Verkehrsunfall in der Dorfstraße. Dabei rutschte auf der glatten Fahrbahn eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit dem Heck auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Sprinterfahrer im Alter von 55 Jahren erlitt leichte Verletzungen. Der 32 Jahre alte Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine blieb unverletzt.

Lüneburg - Auseinandersetzung in Unterkunft

Am 08.01.2026 gegen 20:30 Uhr kam es in einer Unterkunft Beim Benedikt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei schlug ein alkoholisierter 65 Jahre alter Mann auf einen 38 Jahre alten Mann ein. Mitarbeitende der Unterkunft alarmierten daraufhin die Polizei. Der 65-Jährige wurde anschließend in einer anderen Unterkunft untergebracht.

Scharnebeck - Ermittlungen nach Sachbeschädigungen

Bereits im Zeitraum vom 28.12.2025 bis zum 29.12.2025 wurden mehrere Fensterscheiben der Grundschule Brietlingen eingeworfen. Tatbetroffen waren das Schulgebäude, die Turnhalle sowie ein Geräteschuppen. Ein Eindringen in die Gebäude erfolgte nicht. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Hinweisen. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Wittorf - Beschädigte PKW nach Verkehrsunfall

Am 08.01.2026 kam es zu insgesamt drei beschädigten PKW nach einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein Mercedes Transporter die Hauptstraße entlang und bremste ab, um nach links auf einen Parkplatz zu gelangen. Zeitgleich fuhr auf der glatten Fahrbahn ein Ford Transit hinter ihm und wich auf die Gegenfahrbahn aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Land Rover. Anschließend fuhr er weiter auf den Parkplatz und kollidierte mit einem dort geparkten Opel Astra. Es entstand Sachschaden an den drei Fahrzeugen. Verletzt wurde ein Kind, welches sich im Land Rover befand.

Lüneburg - Polizei unterbindet Weiterfahrt mit Sommerreifen

Die Lüneburger Polizei kontrollierte am 09.01.2026 gegen 12:00 Uhr einen PKW in der Soltauer Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der 54 Jahre alte Fahrer ohne Winterreifen fuhr. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Bereits am 08.01.2026 kontrollierte die Polizei die Bereifung von Kraftfahrzeugen im Lüneburger Stadtgebiet. Dabei wurden ebenfalls einige Fahrzeuge ohne Winterreifen festgestellt. Die Polizei mahnt, dass es bei diesen Straßenverhältnissen gefährlich ist, ohne Winterreifen zu fahren. Zudem erwartet die Fahrzeugführenden ein Bußgeld sowie im Schadensfall möglicherweise keine Übernahme der Kosten durch die Versicherung.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow-Dannenberg - Vereinzelte Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte

Aufgrund von schneeglatten Fahrbahnen ereigneten sich im Landkreis Lüchow-Dannenberg vereinzelte Verkehrsunfälle. Bei einem Supermarkt in der Seerauer Straße in Lüchow kam es gegen 04:50 Uhr zu einem Zusammenstoß eines LKWs mit einem Zaun. Gegen 10:00 Uhr kollidierte ein Transporter auf der Kreisstraße 8 mit einem Baum und wurde anschließend abgeschleppt. An der Einmündung der Kreisstraße 35 in die Bundesstraße 71 zwischen Spithal und Winterweyhe entstand Sachschaden bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus und einem PKW. Bei den Verkehrsunfällen wurde niemand verletzt. Die Polizei mahnt weiter umsichtig zu sein und den Straßenverhältnissen angemessen zu fahren. Von nicht notwendigen Fahrten wird abgeraten.

Lüchow - Ermittlungen nach möglichem Betrugssachverhalt und Geldwäsche - Polizei kontrolliert Abholer

Am 07.01.2026 erschien eine Frau auf der Wache des Polizeikommissariates in Lüchow und teilte mit, dass sie über eine Online-Plattform einen Mann kennen gelernt habe. Dieser überwies ihr rund 7.000 Euro und forderte sie anschließend auf, das Geld abzuheben und an eine Person zu übergeben. Nach einem Gespräch mit einem Bankmitarbeitenden erkannte sie einen möglichen strafrechtlichen Hintergrund. Im Rahmen einer fingierten Übergabe kontrollierte die Polizei einen 36 Jahre alten Mann. Bei diesem konnten ein Geldbetrag von etwas über 6.000 Euro aufgefunden und beschlagnahmt werden. Der 36-Jährige wurde auf der Dienststelle vernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde er aus den strafprozessualen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen zu der Tat und dem beschlagnahmten Bargeld dauern an.

Uelzen

Uelzen - Verkehrsunfälle auf glatten Fahrbahnen

In Stadt und Landkreis Uelzen kam es in den Morgenstunden des 09.01.2026 aufgrund starken Schneefalls und glatten Straßen zu Verkehrsunfällen. Gegen 06:15 Uhr kollidierte auf der Bundesstraße 191 zwischen Neumühle und Schwemlitz ein PKW mit einer Leitplanke, nachdem er einem LKW ausgewichen ist. Auf der Bundesstraße 4 zwischen Breitenhees und dem Suderburger Kreisel rutschte gegen 09:15 Uhr ein LKW von der Fahrbahn herunter. Auch ein weiterer LKW kam wenig später auf derselben Fahrbahn ins Schleudern. Die Bundesstraße wurde für die Bergungsarbeiten über mehrere Stunden gesperrt. Am Barumer Kreuz steckte gegen 10:20 Uhr ein Sprinter auf dem Beschleunigungsstreifen der Bundesstraße 4 fest. Auf der Bundesstraße 191 kam es bei der Ortschaft Schwemlitz zu einem Rückstau, nachdem gegen 10:55 Uhr ein LKW quer auf der Fahrbahn stand. Zwischen Jelmstorf und Bienenbüttel rutschten auf der Bundesstraße 4 in den Mittagsstunden mehrere LKW von der Fahrbahn. Bei den Verkehrsunfällen wurde niemand verletzt. Die Polizei mahnt weiter umsichtig zu sein und den Straßenverhältnissen angemessen zu fahren. Von nicht notwendigen Fahrten wird abgeraten.

Uelzen - Randalierer in Gewahrsam genommen

Ein 54 Jahre alter Mann randalierte am 08.01.2026 gegen 22:50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Groß Liederner Straße. Die Polizei konnte den Mann zunächst beruhigen. Wenige Minuten nachdem die Polizei den Einsatzort verließ, schlug der Mann gegen die Wohnungstüren der Nachbarschaft und schrie herum. Als die Polizei erneut eintraf beleidigte und bedrohte der Mann die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten mehrfach. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Zusätzlich beleidigte der polizeibekannte Mann seine Nachbarin. Er wurde in Gewahrsam genommen. Diverse Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rosche - Landwirtschaftliches Gespann verunfallt

Auf der Bundesstraße 493 zwischen Rätzlingen und Rosche kam aufgrund der schneeglatten Fahrbahn am 08.01.2026 gegen 15:30 Uhr eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit zwei Anhängern ins Schleudern. Dabei rutschte ein Anhänger in eine Leitplanke. Der 73 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Uelzen - Ladendieb gefasst

Ein Mann betrat am 08.01.2026 gegen 11:15 Uhr ein Geschäft in der Bahnhofstraße und entwendete dort eine Jacke im Wert von unter 50 Euro. Ohne diese zu bezahlen, flüchtete er in Begleitung einer weiteren Person. Die Polizei konnte den Mann im Alter von 24 Jahren antreffen und kontrollieren. Die Jacke wurde den Mitarbeitenden des Geschäftes wieder ausgehändigt.

