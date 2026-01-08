Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ psychischer Ausnahmezustand: Mann setzt eigene Wohnung in Brand und verletzt Mann aus der Nachbarschaft mit Messer ++ Polizei ermittelt ++ Feuerwehr im Löscheinsatz ++

Lüneburg (ots)

Wegen eines möglichen versuchten Totschlags sowie vorsätzlicher Brandstiftung ermittelt die Polizei gegen einen 58 Jahre alten Mann aus Ebstorf. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der Mann, der bereits vor mehreren Jahren aufgrund psychischer Probleme in medizinischer Behandlung war, in den Morgenstunden des 08.01.26 in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Bahnhofstraße einen Brand verursacht.

In der Folge begab sich der 58-Jährige zu einem Wohngebäude im weiteren Umfeld ebenfalls in der Bahnhofstraße, schlug gegen 07:40 Uhr das Fenster einer Wohnung ein und verletzte den dort anwesenden ebenfalls 58 Jahre alten Bewohner mit einem Messer am Arm. Das Opfer ergriff zu Fuß die Flucht. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei konnten den 58 Jahre alten und verwirrten Aggressor kurze Zeit später an der Landesstraße 250 in Richtung Melzingen widerstandslos festnehmen. Bei ihm stellten die Beamten u.a. ein Messer sicher.

Einsatzkräfte u.a. der Feuerwehr Ebstorf sind aktuell (Mittagsstunden des 08.01.26) noch im Löscheinsatz. Für die Maßnahmen musste die Ortsdurchfahrt/Bahnhofstraße voll gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen u.a. zu den Hintergründen und Maßnahmen der Polizei dauern an.

