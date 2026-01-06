Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Diverse Taschendiebstähle in allen drei Landkreisen - Tipps der Polizei ++ Parfümdiebstahl - Mitarbeiter aufmerksam ++ PKW touchiert Pferd und flüchtet - Fahrer alkoholisiert angetroffen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Parfümdiebstahl - Mitarbeiter aufmerksam

Gegen 13:00 Uhr entnahm am 05.01.2026 ein 28 Jahre alter Mann mehrere Parfüme aus dem Regal einer Drogerie in der Grapengießerstraße. Anschließend packte er die Ware im Wert von mehreren Hundert Euro in einen Korb und verdeckte diesen mit Handtüchern. Zudem nahm er einen Rucksack aus dem Geschäft und entfernte das Etikett. Er steckte daraufhin die Parfüme in den Rucksack. Bei dem Vorgehen wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet und angesprochen. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - PKW touchiert Pferd und flüchtet - Fahrer alkoholisiert angetroffen

Am 05.01.2026 gegen 18:30 Uhr touchierte der Fahrer eines Audi A4 ein entgegenkommendes am Strick geführtes Pferd auf der Grünberger Straße. Der PKW flüchtete und wurde rund eine Stunde später fahrend von der Polizei kontrolliert. Am Steuer saß ein 38 Jahre alter Mann. Ein Atemalkoholtest ergab bei diesem einen Wert von 1,26 Promille. Eine Blutentnahme wurde bei dem Mann durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Das Pferd wurde durch den Zusammenstoß verletzt.

Lüneburg - Portemonnaie in Supermarkt entwendet

In einem Supermarkt Auf dem Schmaarkamp wurde am 05.01.2026 gegen 13:00 Uhr einer Seniorin das Portemonnaie aus einer geschlossenen Umhängetasche entwendet. Der Wert des Portemonnaies samt Inhalt liegt bei wenigen Hundert Euro. Am selbigen Tage kam es zu diversen weiteren Taschendiebstählen in der Region. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" (Weitere Infos siehe unten.)

Dahlenburg - Taschendiebstahl in Supermarkt

Während des Einkaufs in einem Supermarkt in der Dannenberger Landstraße am Vormittag des 05.01.2026 wurde einer Seniorin die Geldbörse entwendet. Diese befand ich im Tatzeitraum in einer offenen Umhängetasche. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Zahlungskarten und Bargeld. Am selbigen Tage kam es zu diversen weiteren Taschendiebstählen in der Region. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen. (Weitere Infos siehe unten.)

Bleckede - Portemonnaie aus Rucksack entwendet

Am 05.01.2026 gegen 09:30 Uhr wurde einer Frau ihr Portemonnaie gestohlen. Zu dem Zeitpunkt befand sich die Frau in einem Supermarkt in der Industriestraße. Das Portemonnaie führte sie in einem Rucksack mit sich. Am selbigen Tage kam es zu diversen weiteren Taschendiebstählen in der Region. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel. 05852-95117-0, entgegen. (Weitere Infos siehe unten.)

Lüneburg - PKW kollidiert mit Radfahrer

Am 06.01.2026 gegen 08:15 Uhr beabsichtigte ein 75 Jahre alter Fahrer eines Dacia Duster von der Altenbrückertorstraße nach rechts auf die Straße An der Wittenberger Bahn abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem Radfahrer. Dieser wurde durch Kollision leicht verletzt. Der 36-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Streitigkeiten führen zu Auseinandersetzung

Nach vorangegangenen Streitigkeiten kam es am 05.01.2026 gegen 13:00 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Mehrfamilienhaus in der Tarmitzer Straße. Dabei warf ein 33-Jähriger mit einem Holzbalken in Richtung eines 36-Jährigen. Dieser konnte dem Holzstück ausweichen. Der 33-Jährige beschädigte zudem eine Klingel an der Örtlichkeit. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüchow - Portemonnaie aus Rollator gestohlen

In einem Supermarkt in der Dannenberger Straße kam es am 05.01.2026 zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr zu einem Diebstahl. Dabei wurde einer Seniorin während ihres Einkaufs das Portemonnaie samt Inhalt aus einer Jackentasche, welche sich auf einem Rollator befand, entwendet. Der Wert des Diebesgutes liegt bei etwas über 100 Euro. Am selbigen Tage kam es zu diversen weiteren Taschendiebstählen in der Region. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Die Schadenshöhe wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen. (Weitere Infos siehe unten.)

Wustrow OT Lensian - Ermittlungen nach Unfallflucht

Bereits zwischen dem 19.12.2025 und 21.12.2025 kam es Am Rundling in Lenisan zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei kam ein derzeit unbekanntes Fahrzeug aus Lüchow kommend in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun sowie einem Verkehrszeichen. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunkelfarbigen PKW der Marke Dacia handelt. Zusätzlich wird es für möglich gehalten, dass ein Reifen des Fahrzeuges durch die Kollision beschädigt wurde. Die Schadenshöhe wird auf einige Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Suderburg - Pedelec mit Anhänger entwendet - Zeugin beobachtet Tat - Diebesgut wieder ausgehändigt

Am 05.01.2026 gegen 14:15 Uhr entwendete ein 58 Jahre alter Mann an einem Getränkemarkt in der Bahnhofstraße ein Pedelec samt Anhänger. Mit dem unverschlossenen Pedelec fuhr er anschließend davon und wurde von einer Zeugin beobachtet. Die Polizei konnte an der Anschrift des 58-Jährigen das Diebesgut im Wert von einigen Hundert Euro auffinden und sicherstellen. Es wurde dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt. Der 58-Jährige ist bereits in der Vergangenheit durch Eigentumsdelikte auffällig gewesen.

Ebstorf - Taschendiebstahl in Supermarkt

Eine bislang unbekannte Person entwendete am 05.01.2026 zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr eine große schwarze Geldbörse samt Inhalt aus der unverschlossenen linken Jackentasche einer Frau. Der Wert des Diebesgutes liegt bei unter 100 Euro. Hinweise auf die unbekannte Person liegen bislang nicht vor. Am selbigen Tage kam es zu diversen weiteren Taschendiebstählen in der Region. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!" Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen. (Weitere Infos siehe unten.)

Achten Sie beim Einkaufen und Shoppen darauf ihre Wertgegenstände nicht unbeobachtet zu lassen. Erfahrungsgemäß nutzen Diebe den "Trubel" bei den Einkäufen sowie auch in den gut besuchten Innenstädten der Region für ihre Taten aus. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie sich im dichten Gedränge der Innenstadt befinden oder nur mal kurz für einen schnellen Einkauf im Supermarkt sind. Die Ganoven gehen sehr fingerfertig und zunehmend professionell vor. Selten bemerken Opfer die Tat unmittelbar. Fast immer agieren mehrere Täter arbeitsteilig.

Tipps: So einfach können Sie sich schützen Dabei können Sie sich mit ganz einfachen Mitteln schützen. Meist verläuft der Diebstahl so schnell, dass Sie ihn erst bemerken, wenn es bereits zu spät ist. Doch selbst, wenn Sie den Taschendieb auf frischer Tat ertappen, hat er das Diebesgut meist schon an einen Komplizen weitergegeben. Lassen Sie es gar nicht erst soweit kommen: - Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen.

- Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer.

- Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab.

- Verteilen Sie Wertsachen auf verschiedene Innentaschen Ihrer Kleidung und bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf.

- Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe

Falls Sie dennoch Opfer von Taschendieben geworden sind, melden Sie sich umgehend bei Ihrer Polizei. Wichtig ist außerdem, dass gestohlene Debit-/EC-Karten sofort gesperrt werden. Dazu steht Ihnen die Nummer 116 116 als gebührenfreier Sperrnotruf zur Verfügung. Informieren Sie Ihre Banken über den Diebstahl und veranlassen Sie die Sperrung für das elektronische Lastschriftverfahren.

