POL-LG: ++ Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte ++ Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet ++ Windkraftrad in Brand ++ Unfall auf Bundesstraße 216 - vier Verletzte ++ Unsachgemäßer Gebrauch von Feuerwerk ++

Lüneburg

Landkreis Lüneburg - Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte

Aufgrund von Schneefall und Glätte ereigneten sich im Landkreis Lüneburg am Morgen des 02.01.2026 einige Verkehrsunfälle. So rutschte auf der Kreisstraße 29 zwischen Brietlingen und Scharnebeck ein PKW alleinbeteiligt in einen Straßengraben. Es wurde niemand verletzt. Es kam zu weiteren Verkehrsunfällen mit Sachschäden.

Barendorf - Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet

In der Nacht zum 01.01.2026 wurde im Drosselweg ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat mit Hilfe eines PKW zerstört. Zum Diebesgut gehören Zigarettenschachteln und Bargeld. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Neetze - Windkraftrad in Brand

Am 01.01.2026 gegen 13:00 Uhr wurde der Polizei der Brand eines Windkraftrades auf einem Feld zwischen der Ortschaft Süttorf und Thomasburg gemeldet. Vor Ort wurden Flammen am Rotor des Windkraftrades festgestellt. Die unmittelbare Umgebung des Brandortes wurde abgesperrt. Das Windkraftrad war bereits in der Abschreibung. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Lüneburg - Doppelter Einbruchsversuch in Kiosk

Am 01.01.2026 gegen 06:50 Uhr versuchte eine derzeit unbekannte Person die verglaste Eingangstür eines Kiosks in der Thorner Straße mit einem Stein einzuwerfen. Das Glas wurde zersplittert. Ein Eindringen in das Objekt fand nicht statt. Die Person flüchtete auf einem Fahrrad. In der Türzarge stellte die Polizei zudem eine abgebrochene Messerspitze fest. Etwas mehr als eine Stunde später wurde erneut die selbige Eingangstür mit einem Stein beworfen. Auch hier wurde der Kiosk nicht betreten. Die Person entfernte sich erneut auf einem Fahrrad. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Reinstorf OT Holzen - Zigarettenautomat gesprengt

Zwischen 04:15 Uhr und 04:25 Uhr sprengten derzeit Unbekannte am 01.01.2026 einen Zigarettenautomaten am Feuerwehrgerätehaus in der Ortschaft Holzen. Durch die Detonation wurde der Automat vollständig zerstört. Zum Diebesgut gehören Zigarettenschachteln und Bargeld in einem bislang ungeklärten Wert. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Körperverletzung in einer Bar

Am 01.01.2026 gegen 05:10 Uhr wurde ein 25 Jahre alter Mann aufgefordert eine Bar in der Lange Straße zu verlassen. Als er dies nicht tat, wurde er von einem 37 Jahre alten Mann mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen. Der 25-Jährige wurde dabei leichtverletzt.

Göhrde - Unfall auf Bundesstraße 216 - vier Verletzte

Am 02.01.2026 ereignete sich gegen 09:30 Uhr auf der Bundesstraße 216 ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Dabei fuhr ein VW ID.4 von Metzingen kommend in Fahrtrichtung Göhrde und kam auf der schneeglatten Straße auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einer Leitplanke und anschließend frontal mit einem entgegenkommenden Renault Kangoo. Alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle wurde über mehrere Stunden gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt

Uelzen

Jelmstorf - Über die Verkehrsinsel in den Gegenverkehr

Ein 61 Jahre alter Mann befuhr mit einem Nissan Qashqai am 01.01.2026 gegen 17:45 Uhr die Hauptstraße/Bundesstraße 4 bei Jelmstorf aus Richtung Lüneburg kommend in Fahrtrichtung Uelzen. Unmittelbar vor der Ortschaft Jelmstorf überfuhr er eine Verkehrsinsel und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Fox. Der 61-Jährige, seine Insassin sowie der 57 Jahre alte Fahrer des VW wurden mit leichten Verletzungen in ein Klinikum verbracht. Die Fahrbahn wurde vorübergehend gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Jelmstorf - Beeinflusst am Steuer

Am 01.01.2026 gegen 19:00 Uhr befolgte ein 20 Jahre alter Mann mit einem Ford Focus nicht die Zeichen eines Polizeibeamten an einer Absperrung nach einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße (siehe Pressemitteilung oben). Daraufhin wurde der der 20-Jährige kontrolliert. Ein Drogentest verlief dabei positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen OT Westerweyhe - Unsachgemäßer Gebrauch von Feuerwerk

In der Silvesternacht zum 01.01.2026 wurde Feuerwerk auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Hugo-Steinfeld-Straße gezündet. Dabei wurde eine sogenannte "Batterie" auf einem Einkaufswagen in einem Unterstand entfacht. Der betroffene Einkaufswagen wurde dadurch beschädigt und musste ausgetauscht werden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

