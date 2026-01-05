Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Auf schneeglatter Fahrbahn abgekommen ++ Vandalismus auf Schulgelände ++ Nach Alkoholfahrt den Führerschein beschlagnahmt ++ Baum durch Feuerwehr gefällt - Landesstraße gesperrt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Rullstorf - Auf schneeglatter Fahrbahn abgekommen

Von der schneeglatten Fahrbahn der Rullstorfer Straße kam am 04.01.2026 gegen 05:15 Uhr ein Opel Corsa ab. Der 37 Jahre alte Fahrer war auf dem Weg von Rullstorf nach Sülbeck. Er kollidierte linksseitig der Fahrbahn mit Verkehrsschildern. Der Mann blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen könnte nicht angepasste Geschwindigkeit auf der glatten Fahrbahn ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen sein.

Lüneburg - Zeugen nach gestohlenem Fahrrad gesucht

Ein am Bahnhofsvorplatz angeschlossenes Fahrrad wurde am Vormittag des 02.01.2026 durch eine bislang unbekannte Person entwendet. Das Fahrrad mit grünem Rahmen hat einen Wert von einigen Hundert Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Dahlenburg - Mountainbike aus Schuppen entwendet

Im Zeitraum vom 24.12.2025 bis zum 05.01.2026 wurde aus einem Schuppen auf einem Grundstück in der Dannenberger Landstraße ein Mountainbike entwendet. Der Schuppen war zum Tatzeitpunkt unverschlossen. Zusätzlich wurde ein Motorroller im Schuppen beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Dahlenburg - Vandalismus auf Schulgelände

Auf einem Schulgelände im Dornweg wurden im Zeitraum vom 02.01.2026 bis zum 05.01.2026 diverse Sachen beschädigt. Die Beschädigungen wurden an der Tür eines Bauwagens sowie an einer Lampe auf dem umzäunten Gelände festgestellt. Zusätzlich wurde ein Flachdach betreten und der dortige Blitzschutz zerstört. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dahlenburg, Tel. 05851-97944-0, entgegen.

Adendorf - Radfahrer stürzt auf vereister Fahrbahn

Auf der vereisten Fahrbahn der Straße Grüner Weg verlor am 05.01.2026 gegen 04:35 Uhr ein 26 Jahre alter Radfahrer die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte zu Boden. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Bleckede - Glätteunfall

Am 05.01.2026 gegen 09:00 Uhr kam ein PKM-BMW Am Bleckwerk auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Anschließend kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Es wurde niemand verletzt.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Nach Alkoholfahrt den Führerschein beschlagnahmt

Am 04.01.2026 gegen 17:50 Uhr befuhr ein 53 Jahre alter Mann mit einem PKW die Raiffeisenstraße in Dannenberg und fuhr auf das Gelände einer dortigen Tankstelle auf. Als er sich in dem dortigen Shop Nahrungsmittel und Alkohol kaufen wollte, nahm der Verkäufer eine Alkoholisierung des Mannes wahr. Er hielt den 53-Jährigen anschließend auf, als dieser erneut in seinen PKW steigen wollte. Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab einen Wert von 1,92 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Zusätzlich wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Clenze - Frontalzusammenstoß auf glatter Fahrbahn

Auf der Landesstraße 261 fuhr am 04.01.2026 gegen 11:35 Uhr eine 31 Jahre alte Frau mit einem Opel Astra von der Ortschaft Kassau aus nach Clenze. Dabei geriet sie auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden KIA Sportage. Der Kia kam durch die Kollision von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Die 31-Jährige sowie der 52 Jahre alte Fahrer des KIA erlitten leicht Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Uelzen

Bad Bevensen - Baum durch Feuerwehr gefällt - Landesstraße gesperrt

Aufgrund eines auf die Fahrbahn der Landesstraße 232 hängendem Baum meldete sich am 03.01.2026 gegen 17:15 Uhr ein Verkehrsteilnehmer bei der Polizei. Die Örtlichkeit befand sich zwischen der Brücke über den Elbe-Seiten-Kanal und Secklendorf. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr fällte diese den Baum. Dadurch wurde die Landesstraße kurzzeitig vollgesperrt.

Bad Bodenteich - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 04.01.2026 gegen 12:25 Uhr fuhr ein 39 Jahre alter Mann mit einem PKW durch Bad Bodenteich. Dabei stellte die Polizei fest, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell