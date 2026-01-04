Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 02.-04.01.2026++

Lüneburg (ots)

Pressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 05.-07.12.2025

Stadt und LK Lüneburg

Über den Jahreswechsel kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus in der Planckstraße in Lüneburg. Während sich die Besitzer im Urlaub befanden, nutzten Unbekannte die Abwesenheit aus und gelangten in das Haus. Hier wurde zumindest Bargeld entwendet.

Am Samstag kam es gegen 14.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn im Bereich Volgershall. Ein Audi rutschte hier gegen einen an einer Ampel wartenden Renault und entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort. Der Pkw konnte später geparkt aufgefunden werden. An dem Audi befanden sich zuvor entwendete Kennzeichen. Der Fahrer konnte unerkannt entkommen.

Zur genannten Zeit kam es im gesamten Lüneburger Stadtgebiet zu mehreren glättebedingten Verkehrsunfällen aufgrund des heftigen Schneefalls. Zu Verletzungen kam es glücklicherweise nicht. Insbesondere kam es in Melbeck zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auf Grund der vereisten ansteigenden Fahrbahn stellten sich mehrere LKW an der Kreuzung am Ortsausgang in Richtung Lüneburg quer. Es dauerte mehrere Stunden, die Situation zu beheben.

Zu einem Fall von häuslicher Gewalt zwischen Ex- Eheleuten kam es in der Nacht zu Sonntag in Kaltenmoor. Hier geriet das ehemalige Paar so heftig aneinander, dass beide im Klinikum behandelt werden mussten.

Stadt und LK Uelzen

Personensuche in Wrestedt

Am Freitagabend wurde ein Bewohner eines Alten- und Pflegeheims in Wrestedt als vermisst gemeldet. Es folgte daraufhin eine Absuche des Nahbereichs durch Kräfte der örtlichen Feuerwehr, des DRK, des THW und der Polizei. Bei der Suche wurden Drohnen und Spürhunde eingesetzt. Gegen 02:00 Uhr konnte der Vermisste wohlbehalten im 14 Kilometer entfernten Bad Bodenteich angetroffen werden.

Einbrüche

In der Straße Im Sinsch in Westerweyhe verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft jeweils durch aufhebeln bzw. einschlagen eines Fensters Zutritt zu zwei unbewohnten Einfamilienhäusern. Anschließend flüchtete die Täterschaft unerkannt in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfälle

In Stadt und Landkreis Uelzen kam es am Wochenende aufgrund des Wintereinbruches zu diversen Verkehrsunfällen und Verkehrsbehinderungen. Hierbei blieb es zum Glück bei Sachschäden und es kam zu keinen Personenschäden.

Entwendeter Pkw

Auf einem Supermarktparkplatz in Suderburg kam es am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr zu einer Komplettentwendung eines Pkws. Der Pkw konnte in den Nachtstunden durch die Polizei Stendal festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der fahrzeugführende Beschuldigte zuvor von einer Unfallstelle in Salzwedel geflohen war und zusätzlich unter Alkoholeinfluss stand. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Brennender Weihnachtsbaum

Durch die Nutzung von Kerzen geriet am Samstag gegen 21:25 Uhr in Bad Bevensen in einem Wohnhaus ein Tannenbaum in Brand. Der Brand konnte durch die Bewohnerin eigenständig gelöscht werden, jedoch wurde sie hierbei leicht verletzt. Der brandbetroffene Wohnbereich ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich auf ca. 100 000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Verkehrsunfälle aufgrund von Glätte

Am Wochenende kam es im gesamten Landkreis Lüchow-Dannenberg zu mehreren Verkehrsunfällen aufgrund von Schneeglätte. Eine Mehrzahl der beteiligten Fahrzeuge kam hierbei von der Fahrbahn ab. Verkehrsunfallflucht in Lüchow Am Samstagvormittag kam es in Lüchow zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welchem ein 49-jähriger Mann mit seinem PKW vermutlich aufgrund von schneeglatter Fahrbahn in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und zwei dort geparkte PKW touchierte. Er stieg anschließend aus seinem PKW, nahm den Schaden in Augenschein und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Küsten - Entlaufene Kühe

Am Samstag kam es in Küsten, im dortigen Ortsteil Oldemühle, über den Tag verteilt zu mehreren Einsätzen aufgrund von entlaufenen Kühen, welche sich mitunter auch auf die Fahrbahn begaben. Die Kühe wurden anschließend wieder eingefangen.

Dannenberg - Mehrere Hausverbote für 40-jährigen Mann Am Samstagnachmittag kam es für die Polizei aufgrund eines 40-jährigen Mannes zu mehreren Einsätzen in der Lüneburger Straße in Dannenberg. Der Mann urinierte in mehrere Geschäfte und beschädigte einen gepolsterten Hocker mittels einer Zigarette. Der Verursacher erhielt für alle betroffenen Geschäfte ein Hausverbot.

Dannenberg - Fahren unter Einfluss und ohne Fahrerlaubnis Am Sonntagmorgen kam es in Dannenberg zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem PKW von der Fahrbahn abkam, der PKW sich überschlug und in einem Graben neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Er und sein Beifahrer entfernten sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Der Jugendliche war dabei nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand augenscheinlich unter Einfluss von Alkohol. Der Jugendliche konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet

Bergen an der Dumme - Sattelzug kollidiert mit Hauswand Am Sonntagvormittag kam es in Bergen an der Dumme zu einem Verkehrsunfall, bei welchem der bislang unbekannte Führer eines PKW beabsichtigte die B71 aus der Dr.-Koch-Straße kommend zu überqueren und die Vorfahrt missachtete. Ein vorfahrtberechtigter Sattelzug, welcher die B71 befuhr musste aufgrund dessen stark bremsen. Dadurch geriet der Sattelzug derart ins Schleudern, dass er mit einer Hauswand kollidierte und dort zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden am Sattelzug und an der Hauswand. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter 05841 / 122-215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell