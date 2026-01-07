POL-LG: ++ Einbruchsversuch in Fahrschule scheitert ++ Schwerpunktkontrollen - Betäubungsmittel und Sprengkörper beschlagnahmt ++ Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich ++ Diebstahl aus Drogeriemarkt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung nach Streitigkeiten

Am 07.01.2026 gegen 03:15 Uhr kam es auf dem Bahnhofsvorplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und einem 31 Jahre alten Mann. Dabei wurde der 31-Jährige leicht verletzt und anschließend von einem RTW versorgt. Die weiteren Personen konnten nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Embsen - Rauchentwicklung in Wohnhaus

In einem Wohnhaus in der Straße Wagenhorst kam es in der Nacht zum 07.01.2026 zu einer Rauchentwicklung im Keller. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer an einer Ölheizung ausgebrochen. Es liegen bislang keine Hinweise auf eine Brandstiftung vor. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Lüneburg - Einbruchsversuch in Fahrschule scheitert

In der Nacht zum 07.01.2026 versuchten derzeit Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Fahrschule im Ochtmisser Kirchsteig zu gelangen. Dabei bohrten sie an der Schließvorrichtung einer Tür. Als diese sich nicht öffnete, flüchteten sie unerkannt. Der Sachschaden an der Tür liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Bleckede - Auseinandersetzung in einer Bar

Am 07.01.2026 gegen 03:00 Uhr kam es in einer Bar in Bleckede zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren beteiligten Männern. Dabei schlugen nach ersten Erkenntnissen ein 19-Jähriger und ein 22-Jähriger auf einen 21-Jährigen ein. Dieser wurde am Kopf verletzt. Alle Beteiligten waren alkoholisiert und machten unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Schwerpunktkontrollen - Betäubungsmittel und Sprengkörper beschlagnahmt

Im Rahmen der Schwerpunktkontrollen in der Lüneburger Innenstadt wurden am Nachmittag des 06.01.2026 bei einem Mann Betäubungsmittel aufgefunden. Die Polizei kontrollierte den 45-Jährigen Am Sande und fand dabei eine weiße pulverige Substanz. Zudem wurde ein selbstgebauter Sprengsatz festgestellt und beschlagnahmt. Der Mann erhielt einen Platzverweis. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Durchfahrtskontrollen in der Innenstadt

Am Vormittag des 06.01.2026 kontrollierte die Verfügungseinheit der Polizei Lüneburg für zwei Stunden Durchfahrtsverbote in der Lüneburger Innenstadt. Dabei wurden an unterschiedlichen Orten diverse Fahrzeuge kontrolliert. Insgesamt ahndete die Polizei 29 Verstöße.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow/Dannenberg - Verdacht auf berauschte Fahrten

Am späten Abend des 06.01.2026 kontrollierte die Polizei im Landkreis Lüchow-Dannenberg diverse Fahrzeuge mit dem Schwerpunkt auf Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss im Straßenverkehr. Gegen 21:20 Uhr wurde in Lüchow ein 24-Jähriger auf einem E-Scooter in der Dr.-Lindemann-Straße überprüft. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Ebenfalls positiv auf THC verlief ein Test eines 27 Jahre alten PKW-Fahrers, welcher auf der Bundesstraße 216 gegen 22:00 Uhr zwischen Lüggau und Dannenberg entlangfuhr. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Göhrde - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Am 06.01.2026 gegen 14:00 Uhr ereignete sich in dem Kreuzungsbereich der Bundesstraße 216, der Landesstraße 255 und der Kreisstraße 8 bei Metzingen ein Verkehrsunfall. Dabei beabsichtigte eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit einem Schneepflug an der Front die Bundesstraße 216 zu überqueren. Dabei kollidierte der Schneepflug mit einem von links kommenden PKW. Dieser war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Küsten - PKW überschlägt sich auf Ortsverbindungsweg

Ein 28 Jahre alter Mann befuhr am 06.01.2026 gegen 22:30 Uhr mit einem PKW den Ortsverbindungsweg zwischen Gühlitz und der Bundesstraße 493. Dabei kreuzte ein Reh von links die schneeglatte Fahrbahn. Der 28-Jährige versuchte auszuweichen. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen

Uelzen - Mit der flachen Hand geschlagen

Am 06.01.2026 gegen 19:45 Uhr schlug in der Oldenstädter Straße ein Mann mit der flachen Hand nach einem stark alkoholisierten 47-Jährigen. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Der 28 entfernte sich anschließend. Nach ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 28-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Diebstahl aus Drogeriemarkt - Mann flüchtet

Aus einem Drogeriemarkt in der Veerßer Straße entwendete am 06.01.2026 gegen 17:45 Uhr ein Mann Ware im Wert von einigen Hundert Euro. Dabei steckte er diese in einen Rucksack. Eine Mitarbeiterin beobachtete das Vorgehen und sprach den Mann an. Dieser warf den Rucksack, mitsamt des Diebesgutes, zu Boden und flüchtete. Die Ware verblieb in der Drogerie. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

