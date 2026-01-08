Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Winterglätte: Fahren Sie vorsichtig und angepasst!" - kleinere Verkehrsunfälle ++ Gelenkbus rutscht in Zaun - Abschlepper hilft ++ beim Fahrraddiebstahl am Bahnhof ertappt - Polizei stellt Täter

Lüneburg (ots)

Presse - 08.01.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen - "Winterglätte: Fahren Sie vorsichtig und angepasst!" - kleinere Verkehrsunfälle

Aufgrund der anhaltenden (und jahreszeitlich nicht unüblichen) Witterungslage mit Schneeglätte mahnt die Polizei um angepasste Fahrweise. Planen Sie aktuell für Fahrten entsprechend mehr zeitliche Spielräume ein. Vor dem Hintergrund der Schneeprognose am morgigen Tag sollten Verkehrsteilnehmer mögliche Fahrten genau planen bzw. wenn möglich zeitlich verschieben.

Lüneburg - Bus kollidiert mit Verkehrsschild

Mit einem Verkehrsschild in der Bahnhofstraße kollidierte ein Bus in den Abendstunden des 07.01.26 aufgrund glatter Fahrbahn. Dabei entstand gegen 21:30 Uhr Sachschaden an Bus und Schild in Höhe von einigen hundert Euro. Verletzt wurde niemand.

Embsen - Gelenkbus rutscht in Zaun - Abschlepper hilft

Aufgrund Schneeglätte rutsche ein heckgetriebener Gelenkbus in den Morgenstunden des 08.01.26 in der Straße Querlberg in einen Zaun. Dabei kam der Bus gegen 09:10 Uhr nicht mehr von selbst frei, so dass ein Abschlepper geordert werden musste. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüneburg - beim Fahrraddiebstahl am Bahnhof ertappt - Polizei stellt Täter im Rahmen der Fahndung - Fahrräder sichergestellt

Zwei Fahrräder, u.a. Haibike, griffen sich zwei junge Männer in den Mittagsstunden des 07.01.26 auf dem Bahnhofsvorplatz. Zeugen beobachteten die Männer gegen 13:10 Uhr, als diese die Fahrräder von den sog. Baumschutzbügeln abzogen. Die Täter fuhren mit den Fahrrädern davon; konnten jedoch durch alarmierte Polizeibeamte in der Folge im Rahmen der Fahndung Am Berge gestellt werden. Bei den beiden Tätern handelt es sich um zwei 22 und 24 Jahre alte Lüneburger; beide bei der Polizei nicht unbekannt. Die Beamten stellten die Fahrräder sicher und leiteten strafrechtliche Ermittlungen ein.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass die sog. Baumschutzbügel weder dafür vorgesehen, noch aufgrund ihrer geöffneten Konstruktion dafür geeignet sind, Zweiräder gesichert anzuschließen!

Lüneburg - Einbruch in Zahnarztpraxis

Mit einem Stein und einem Gullydeckel versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 07. auf den 08.01.26 eine Scheibe bzw. die Eingangstür einer Zahnarztpraxis in der Dahlenburger Landstraße einzuwerfen. Dieses misslingt, so dass der Täter über eine Trittleiter eine weitere Scheibe einwarf und ins Gebäude gelangte. Hier erbeutete der Einbrecher eine Geldkassette mit Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Adendorf - Snackautomat beschädigt

Einen auf einem Parkplatz im Scharnebecker Weg aufgestellten Snackautomaten beschädigten Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 05. und 07.01.26. Dabei nutzten die Unbekannten vermutlich Böller, so dass ein Sachschaden von einigen hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel. 04131-854010, entgegen.

Vögelsen - Traktorgespann fährt auf schneeglatter Fahrbahn in Gartenzaun ... und haut ab

In einen Gartenzaun fuhr ein bis dato unbekannter Fahrer eines Traktorgespanns in den späten Abendstunden des 07.01.26 im Dachtmisser Weg. Ein Einwohner hatte gegen 23:15 Uhr noch wahrgenommen, dass das Gespann aufgrund Schneeglätte den Gartenzaun beschädigt hatte. Der Verursacher fuhr jedoch davon. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Auseinandersetzung in Unterkunft

In einer Unterkunft in Neu Tramm kam es in der Nacht zum 07.01.2026 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern. Dabei schlug ein Mann mit der Faust einem anderen Mann in das Gesicht. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Hitzacker - Leerer Schulbus verunfallt

Gegen 08:00 Uhr rutschte am 08.01.2026 ein Schulbus von der Fahrbahn der Neue Straße und kollidierte mit einem Stromkasten. Zu dem Zeitpunkt waren keine Fahrgäste im Bus. Auch die Busfahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden.

Uelzen

Uelzen - Häusliche Gewalt - Wegweisung

Am 07.01.2026 gegen 21:30 Uhr kam es in einem Uelzener Einfamilienhaus zu einem Fall von Häuslicher Gewalt. Dabei schlug in Folge eines Streites ein Mann auf seine Frau ein und verletzte diese. Als der gemeinsame Sohn die Beiden voneinander trennen wollte, wurde auch er von seinem Vater geschlagen. Die Polizei sprach dem Mann eine Wegweisung über 10 Tage aus. Zusätzlich wurden ihm weitere Aufenthaltsverbote erteilt. Die Frau und der Sohn erlitten leichte Verletzungen.

Suderburg - Linienbus kollidiert mit Baum - Keine Verletzten

Am 08.01.2026 gegen 07:10 Uhr kam ein Linienbus Am Bahnhof von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenstoß entstand ein Riss in einer Scheibe des Busses. Es wurde niemand verletzt. Die Fahrgäste konnten mit einem anderen Bus ihre Fahrt fortsetzen.

Bienenbüttel - Auffahrunfall auf glatter Fahrbahn

Am 08.01.2026 gegen 07:55 Uhr fuhr ein Ford Tourneo auf der Niendorfer Straße in Fahrtrichtung Hohnstorfer Straße. Vor einem Fußgängerüberweg musste die 40 Jahre alte Fahrerin verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihr fahrender Skoda Fabia bremste ebenfalls ab und rutschte auf der winterglatten Fahrbahn gegen den Ford. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Die 40-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die 32 Jahre alte Fahrerin des Skoda blieb unverletzt.

