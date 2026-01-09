Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Vandalismus, Unsachgemäße Müllentsorgung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall bei Spurwechsel

Am Donnerstagabend gegen 18:50 Uhr wollte ein 30-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen der Stuttgarter Straße wechseln, als er dabei einen 68-jährigen BMW-Fahrer übersah und mit diesem kollidierte. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 7000 Euro.

Bühlertann: Abbiegeunfall

Ein 20-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Donnerstag gegen 19:30 Uhr auf der Hauptstraße, als er nach links in die Brühlstraße abbiegen wollte und dabei eine 23-jährige Mitsubishi-Fahrerin übersah und es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Rosengarten: Ins Rutschen geraten

Auf der L1054 geriet eine 21-jährige Ford-Fahrerin am Freitagmorgen gegen 7:30 Uhr aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte anschließend mit der Leitplanke auf der linken Straßenseite. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 8000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Vellberg/Talheim: Vandalismus in Stadthalle

Zwischen Montag, 20:20 Uhr, und Dienstag, 19:00 Uhr, kam es in der Stadthalle in der Schönblickstraße zu einem Vandalismusvorfall. Unbekannte Täter nahmen mehrere Glas-Lampenschirme ab und verteilten diese in der Halle, wobei sie zu Bruch gingen. Darüber hinaus wurde in einer Umkleidekabine ein Boiler beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Bühlertann bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07973 5137 mit sachdienlichen Hinweisen zu melden.

Crailsheim: Entsorgung von Tierprodukten in Altpapier

Bei einem Entsorgungsbetrieb in der Wittauer Straße wurden im Zeitraum vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember 2025 während der Sortierung des Altpapiers Schlachtabfälle und Tierkadaver aufgefunden, die unsachgemäß mit dem Papiermüll entsorgt worden waren. Die Ermittlungen des Fachdienstes Gewerbe und Umwelt dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell