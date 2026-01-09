Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Diebstahl von PKW - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl von PKW

Am Donnerstag zwischen 18 Uhr und 20 Uhr wurde aus einem Büro in der Kanalstraße ein PKW-Schlüssel entnommen und anschließend wurde damit der dazugehörige Mercedes E-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen AA-GU 4242 entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des PKW nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag um 17:50 Uhr wollte ein 62-jähriger Lenker eines Grand Cherokee von der Binsengasse in den Kreisverkehr im Bereich Stiewingstraße einfahren. Hierbei übersah er einen bereits dort fahrenden Mercedes, der von einem 34-Jährigen gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß der beiden PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Unfallflucht

In der Straße Südlicher Stadtgraben wurde zwischen Mittwochnachmittag, 17 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr ein Poller beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte sich Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: PKW überschlägt sich

Am Freitag um kurz vor 3 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem VW Tiguan den Gemeindeverbindungsweg zwischen Schafhof und Steigberg. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und der glatten Fahrbahn kam er mit seinem PKW von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf wurde der PKW ausgehebelt und überschlug sich. Der 35-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Schaden am PKW wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 28-jähriger LKW-Fahrer befuhr am Donnerstag, gegen 20:30 Uhr, die Pfitzerstraße in Richtung Oberbettringer Straße. Als er in den dortigen Kreisverkehr einfahren wollte, übersah er einen bereits dort fahrenden 21-jährigen Opel-Fahrer. Durch die anschließende Kollision entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Ein Einbrecher verschaffte sich zwischen Sonntag, 11 Uhr und Donnerstag, 15:45 Uhr, Zugang zu einer Wohnung im Mühlenweg. Im Gebäude durchsuchte er sämtliche Schränke und entwendete Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell