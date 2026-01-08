Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto zerkratzt & Versuchter Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Fellbach: Auto zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Freitag (19.12.2025) und Dienstag (06.01.2026) wurde in der Gartenstraße ein geparkter VW auf der gesamten rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Oppenweiler: Versuchter Diebstahl aus Pkw - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag gegen 3 Uhr versuchten zwei bisher unbekannte Personen im Bereich Sudetenstraße / Dornburger Straße mehrere Pkw zu öffnen, was nach bisherigem Kenntnisstand aber nicht gelang. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07193 352 zu melden. Insbesondere wird in diesem Zusammenhang ein Zeitungsausträger gesucht, der zu dieser Zeit im fraglichen Wohngebiet unterwegs gewesen sein soll.

