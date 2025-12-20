POL-PDTR: Verkehrsschild an B50/ Abfahrt Hochscheid beschädigt

Idar-Oberstein - Nahbollenbach (ots) - Am Abend des 19.12.2025 wurden im Idar-Obersteiner Ortsteil Nahbollenbach, auf einem Grundstück in der Mühlenstraße, mehrere mit Cuttermesserklingen präparierte Lyonerstückchen aufgefunden. Die Finderin sowie deren Hunde blieben hierbei unverletzt. Tierhalter, die in dem Bereich wohnhaft sind, werden um besondere Vorsicht gebeten. Zeugen, die im Bereich der Mühlenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur ...

