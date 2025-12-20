PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Verkehrsschild an B50/ Abfahrt Hochscheid beschädigt

POL-PDTR: Verkehrsschild an B50/ Abfahrt Hochscheid beschädigt
Hochscheid (ots)

Am 09.12.2025, wurde durch Mitarbeiter des Landesbetrieb Mobilität im Kreuzungsbereich B50/Abfahrt Hochscheid, ein beschädigter Verkehrsschildhalter festgestellt. Drei gelbe Verkehrsschilder und einer der zwei Haltevorrichtungen wurden beschädigt. Die Polizei Morbach bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-9374-0
Telefax: 06533-9374-50
pimorbach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

