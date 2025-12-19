POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Frauenberg in der Hauptstraße
Frauenberg (ots)
Am 19.12.2025, im Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 10:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Frauenberg in der Hauptstraße. Dabei wurde bei einem parkenden Fahrzeug der linke Seitenspiegel beschädigt.
Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen bitte an die Polizeiinspektion Baumholder
