Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Frauenberg in der Hauptstraße

Frauenberg (ots)

Am 19.12.2025, im Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 10:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Frauenberg in der Hauptstraße. Dabei wurde bei einem parkenden Fahrzeug der linke Seitenspiegel beschädigt.

Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen bitte an die Polizeiinspektion Baumholder

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Baumholder
Telefon: 06783 9910
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

