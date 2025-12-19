Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Frauenberg in der Hauptstraße

Frauenberg (ots)

Am 19.12.2025, im Zeitraum zwischen 06:00 Uhr und 10:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in Frauenberg in der Hauptstraße. Dabei wurde bei einem parkenden Fahrzeug der linke Seitenspiegel beschädigt.

Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen bitte an die Polizeiinspektion Baumholder

