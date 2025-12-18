PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Tageswohnungseinbruch in Wasserliesch

Wasserliesch (ots)

Am 18.12.2025, 14:20 Uhr ereignete sich in Wasserliesch in der Neudorfstraße ein Einbruchsdiebstahl in einem Mehrfamilienhaus. Hierbei verschaffte sich Täterin durch die nicht verschlossene Haustür Zugang zu dem Objekt. Anschließend hebelte diese eine dortige Wohnungseingangstür auf. Die Geschädigte konnte die Täterin noch im Hausflur des Hauses bei der Flucht feststellen. Diese entfernte sich fußläufig in Richtung Kirche Wasserliesch.

Die Schadenshöhe wird auf 85.000EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/91550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel: 06581/9155-0
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

