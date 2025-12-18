PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDTR: Versuchte Tagewohnungseinbrüche in Bilzingen

Wincheringen (ots)

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 15.00-17.00 Uhr versuchten unbekannte/r Täter in Wincheringen, Ortsteil Bilzingen, in zwei Wohnhäuser einzubrechen. Hierbei versuchte/n der/die Täter mittels eines Schraubendrehers sich über die Haustür Zugang zu den Wohnhäusern zu verschaffen. Vermutlich wurde/n er/sie dabei von den Eigentümer gestört und ließen von der Haustür ab. Es entstand an beiden Haustüren ein Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Saarburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel: 06581/91550
pisaarburg@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

