Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Im Nonnenfeld in Trier

Trier (ots)

Am Mittwoch, den 17.12.2025 kam es zwischen 10:00 Uhr und 12:15 Uhr in der Straße Im Nonnenfeld in Trier, auf Höhe des dortigen Bolzplatzes der Matthias Grundschule, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten roten Pkw der Marke, BMW Mini. Anschließend entfernte sich der Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs unerlaubt vom Unfallort.

Die Schadenshöhe dürfte schätzungsweise bei 1500 EUR liegen. Die Polizeiwache Trier hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrer/Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier unter 0651 983-44250 o. pwtrier@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell