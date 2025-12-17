PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Mittwoch, den 10.12.2025 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15:50 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem öffentlichen Parkplatz der Schulstraße Ecke Labachweg in Hermeskeil. Hierbei verursachte bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen Schaden auf der Beifahrerseite eines VW Golf. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise können unter der Tel. 06503-91510 der Polizeiinspektion Hermeskeil mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-91510
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

