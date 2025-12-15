Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kühlmittelaustritt sorgt für großen Feuerwehreinsatz in der Nacht

Dortmund (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 21:20 Uhr zum Austritt von Kältemittel der Kühlanlage im Klinikum Dortmund in der Beurhausstraße. Das Kältemittel hat den betroffenen Technikraum im Kellergeschoss des Hauptgebäudes vollständig vernebelt, geringe Mengen gelangten in angrenzende Kellerbereiche. Durch den Nebel löste die Brandmeldeanlage des Klinikums aus und die Leitstelle der Feuerwehr entsandte mehrere Löschzüge in Richtung Klinikum Mitte.

Aufgrund des Kältemittelaustritts wurden Spezialkräfte der Feuerwache 8 zur Einsatzstelle nachgeordert. Um eine Lüftung des Technikraums zu ermöglichen, mussten im betroffenen Kellerraum verschiedene Lüftungstüren durch die Feuerwehr unter Atemschutz geöffnet werden. Durch einen Techniker des Klinikums konnte dann die Entlüftung der betroffenen Bereiche eingeleitet werden.

Während der Lüftungsmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr ständig Messungen durchgeführt, bis sich das Kältemittel wie vorgesehen im Freien verflüchtigte und der Kellerraum ohne Atemschutz betreten werden konnte.

Es mussten weder Bereiche des Klinikums oder der benachbarten Wohnungen geräumt werden. Es kamen keine Personen zu Schaden.

Bis gegen 1 Uhr waren Einheiten der Feuerwache 1 (Mitte), 2 (Eving), 5 (Marten) und 8 (Eichlinghofen) sowie der A-Dienst der Feuerwehr an dem Klinikum.

